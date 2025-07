Alex Reimann püüab Misano ringrajal head tulemust

Reimann tegi eelmisel Belgias toimunud Porsche Carrera Cup France (PCCF) etapil mootoriprobleemidest hoolimata ühe oma karjääri parimaid esitusi ning läheb Misanosse sooviga taaskord liidritele samm lähemal olla.

PCCF sarja hooaja neljas etapp märgib Reimannile ja EST1 Racingule sümboolselt hooaja keskpunkti. Juba praeguseks on selge, et 2025. aasta hooaega peamiselt kogemuste kogumise aastana võttev Reimann on teinud võimsa arengu.

"Alex on teinud märkimisväärse arenguhüppe ning usume, et ta on valmis sel nädalavahetusel oma senise hooaja parimat tulemust püüdma," kommenteeris EST1 Racing tiimijuht Raimo Kulli oma piloodi järjest tõusvat taset.

Seega lähevad nii Eesti tiim kui sõitja Misano rada vallutama enesekindlalt. "Tunnen end Misanos kindlalt ja tahan näidata, et suudan sõita absoluutsele tipule väga lähedal," ütles Reimann enne võistlust.

Marco Simoncelli nime kandev rada on loodud eelkõige küll kaherattalistele masinatele, kuid pakub unikaalse väljakutse ka Porsche GT3 kereautodele, millega Reimann võistleb. Kuigi rada on kitsas ning möödasõidukohti vähe, muudab just see täpse trajektoori ja strateegilise sõidu eriti oluliseks. Ka Itaalia suvekuumus võib koos rajakatte eripäraga mängida võrrandisse oma vimka, sest pidamine võib väga kiiresti muutuda.

Meeskond ise ei mõtle endale aga asja liiga keeruliseks. "Misano on rada nagu rada ikka," võtab Kulli enesekindlalt asja kokku. Tiimijuht lisas, et kevadel testis Reimann seal kaks päeva just selleks võistluseks.

Alex Reimanni ootab see nädalavahetus ees kaks võistlussõitu ja tema jaoks on see järjekordne samm, et end tugevas rahvusvahelises konkurentsis kehtestada.