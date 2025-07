Tänak: alles laupäeval mõistame, palju meil kiirust on

Ott Tänak (Hyundai) lõpetas Rally Estonia reede lõpuks teisel kohal. Kaotust liider Oliver Solbergile on 12,4 sekundit ja tiimikaaslane Thierry Neuville jääb selja taga vaid 1,8 sekundi kaugusele.

Seejuures sõitis Tänak kogu päeva teisel positsioonil ehk temast kehvem stardipositsioon oli tee puhastamise mõttes vaid MM-sarja üldliider Elfyn Evansil.

"Homme alles mõistame, mis kiirus meil on, sest täna sõitsime ikkagi natuke teed lahti ja see on natuke teine ralli," lausus Tänak pärast võistluspäeva lõppu Rally TV vahendusel.

"Me pole veel samas kohas olnud [Solbergiga]. Eks homme näeb. Oliver on meie sihtmärk, aga ka Thierry on väga lähedal ja sõitis täna väga hästi. Meid ootab omavaheline heitlus."

Reedel oli kavas seitse kiiruskatset. Pärastlõunal toimus neist kolm, sealjuures läbiti kaks korda 23-kilomeetrist Kambja katset. Tänak kartis neid enam kui nad lõpuks väärt olid.

"Ausalt öeldes olid üllatavalt okeid. Kartsin suuremat jama. Palju rohkem teepuhastamist, lahtist peamist kihti ja väga väikest pidamist, aga tegelikult oli tasakaal rohkem paigas kui hommikul," rõõmustas taas.

"Raskem oli isegi teisel läbimisel kui esimesel. Pidamine oli igal juhul väike, aga oli veidi rohkem nauditav."

Päeva lõpetas aga suur üllatus, kui Elva linnakatse finišis ootas teda intervjueerijana oma poeg Ron. "Ausalt öeldes olin šokeeritud. Aga samas väga positiivselt üllatunud," ütles Tänak. Poeg küsis, kas isa õhtul ujuma tuleb ja Ott vastas jaatavalt.