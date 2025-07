Vetkal siirdus aasta alguses Sheinist vabaks jäänud kohale Hollandis

Aasta eest AS Roma akadeemiast Brommapojkarna ridadesse liikunud Martin Vetkal ei suutnud Rootsis õide puhkeda. Talle jagati mänguaega lõpuks vaid viies kohtumises ning seda vähem kui 300 minutiks. Vetkal rääkis maikuu lõpus Soccernet.ee-le, et on otsimas uut koduklubi.

Kokkuleppele jõuti kolmeaastase lepingu näol Hollandi esiliigas palliva FC Dordrechtiga, kelle ridu täitis poolteist aastat koondisekaaslane Rocco Robert Shein. Käesoleva aasta alguses liikus klubis 46 mängu pidanud poolkaitsja edasi Norra kõrgliigasse Fredrikstadi.

Eelmisel hooajal Hollandi esiliiga viienda meeskonnana lõpetanud Dordrechti uus hooaeg algab 8. augustil.

