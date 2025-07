Lätt tõusis kodusel suurturniiril teiseks

Euroopa Discgolfi Festivali nime kandval turniiril oli Lätt avapäeval alles 20., aga teisel võistluspäeval sai Lätt üheksa birdie't, kuus par'i ja kolm bogey't ning tõusis teiseks skooriga -7. Sama skoor on veel neljal naisel – ameeriklanna Cadence Burge'il, soomlanna Eveliina Salonenil, eestlanna Keiti Tättel ja soomlanna Silva Saarinenil. Liidrikohal on ameeriklanna Missy Gannon skooriga -8. Eestlannadest on head võistlust tegemas ka Kaidi Allsalu, kes on skooriga -6 seitsmendal kohal.

Võistlus kestab Tallinna lauluväljakul pühapäevani.