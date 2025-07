VAATA OTSE | Kas Šveits saab Hispaaniale vastu?

A-alagrupis mänginud Šveits sai seal kirja ühe võidu, ühe viigi ja ühe kaotuse. Seejuures 92. minuti viigivärav Soome vastu oli just see, mis neid Soome ees tänu paremale väravate vahele teisena alagrupist edasi aitas. Kolmandat korda finaalturniiril mängiv Šveits polnud varem alagrupist edasi pääsenud. MM-il on nad kahel korral pääsenud alagrupist edasi kaheksandikfinaali, aga võidurõõmu pole nad veel play-off'is tunda saanud.

Ka sel korral on see väga raske ülesanne, kuna vastaseks on Hispaania, kes läbis B-alagrupi täisedu kolme võiduga, lüües ise 14 ja lastes endale lüüa vaid kolm väravat. Kuigi Hispaania on valitsev maailmameister, pole neil viimastel aastatel EM-finaalturniiridel nii hästi läinud, kolmel viimasel EM-il on tulnud just veerandfinaalis vastase paremust tunnistada. Vaid korra varem on Hispaania naiskond EM-il poolfinaali jõudnud – 1997. aastal, kui lõpuks võideti pronks.

Viimasest kümnest omavahelisest mängust on Hispaania võitnud kuus, korra on mängitud viiki ja kolmel korral on võitnud Šveits. Viimati oldi vastamisi 2023. aasta sügisel Rahvuste liigas, kus Hispaania võitis kodus 5:0 ja võõrsil koguni 7:1.

Alumise tabelipoole viimases veerandfinaalis kohtuvad laupäeval Prantsusmaa ja Saksamaa. Ülemise tabelipoole poolfinaalis kohtuvad teisipäeval tiitlikaitsja Inglismaa ja Itaalia.