Palvadre ujus Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse ja täitis EM-normi

Palvadre ujus poolfinaalis aja 1.00,98 ning sai kokkuvõttes kümnenda koha.

Tegu on Eesti kontekstis märgilise tulemusega – viimati alistas eestlane sel distantsil 1.01 piiri kuus aastat tagasi, kui Martin Allikvee ujus kehtiva Eesti rekordi ajaga 1.00,47. Palvadre ujutud aeg asetab ta 100 meetri rinnuliujumise Eesti kõigi aegade edetabelis kolmandale kohale.

"Ameerikas treenin ja võistlen peamiselt jardibasseinis, mistõttu leppisime nii Eesti kui ka USA treeneritega varakult kokku, et keskendume just Berliini üliõpilasmängudele, mis toimuvad tavabasseinis," rääkis 22-aastane Palvadre.

"Mul olid selge eesmärk täita EM-i B-norm, aga tol hetkel ei julgenud veel seda valjult välja öelda. Sisimas teadsin, et olen selleks võimeline ja nüüd olen väga rahul, et see eesmärk täidetud sai," lisas Eestis Heidi Kaasiku ja Aarne-Vello Kersa juhendamisel treeniv Palvadre.

Berliinis toimuvatel üliõpilasmängudel stardib Palvadre veel 50 meetri rinnuliujumises.