Pogacar näitas konkurentidele koha kätte ja sai liidrisärgi

Etapi algus oli võrdlemisi sileda profiiliga, kuid teises pooles tuli velotuuril ületada kolm suurt tõusu, finišijoon asus Hautacami tõusul, mida on hinnatud kõige kõrgema kategooria tõusuks.

Etapil oli täiesti vaieldamatu võitja Tadej Pogacar, kes ületas joone ajaga 4:21.19. Tegemist oli tema karjääri 20. etapivõiduga Prantsusmaa velotuuril ning 26-aastane rattur läheneb jõudsalt Mark Cavendishi etapivõitude rekordile (35). Pogacar läbis Hautacami tõusu ajaga 35.08, mis jääb ajaloolises edetabelis alla vaid Bjarne Riisi 1996. aastal sõidetud tulemusele (34.38).

"Olen väga õnnelik selle ajaga ja selle võiduga. Sa ei tea kunagi, kuidas keha kukkumisele reageerib, aga ei olnud viga. Ma isegi ei tundnud seda," ütles Pogacar finišis.

Kolmapäeval leidis aset tõeliselt traagiline juhtum, kui 19-aastane Samuele Privitera Valle d'Aosta velotuuri avaetapil oma elu kaotas. "Mõtlesin selle katse peale juba pikalt ja tegime ära. Võit läheb Samuelele ja tema perekonnale, see on tõeliselt kurb," ütles Pogacar. "See oli esimene asi, mida hommikul kuulsin. Mõtlesin tema peale viimasel kilomeetril ja mõtlesin, kui karm see sport olla võib."

Tadej Pogacar is out of this world



The world champion leaves Jonas Vingegaard in the dust, opening up a gap with a huge attack pic.twitter.com/it2OPHNgZM