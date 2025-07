Jabeur võtab tippspordist aja maha

30-aastane Jabeur ei ole sel hooajal oma vormi leidnud ja pole ühelgi turniiril veerandfinaalist edasi murdnud. Hästi pole läinud ka slämmidel: hooaja alguses Austraalias võitis ta küll kaks matši, aga langes nii Prantsusmaa lahtistel kui Wimbledonis konkurentsist avaringis.

Wimbledonis sai ta bulgaarlanna Viktoria Tomova (WTA 105.) vastu avaseti järel arstiabi ning teises setis andis ta vastasele loobumisvõidu.

Neljapäeval teatas tuneeslanna, et võtab tippspordist aja maha. "Olen viimase kahe aasta jooksu väga palju pingutanud ja läbi vigastuste võidelnud. Mul on olnud nii palju väljakutseid ning tunnen, et ei ole juba mõnda aega väljakul õnnelik olnud," selgitas Jabeur. "Tennis on nii ilus sport. Aga hetkel tunnen, et pean astuma sammu tagasi ja endale keskenduma: hingama, tervenema ja taas rõõmu leidma."

Endine maailma teine reket jõudis 2022. ja 2023. aastal Wimbledoni turniiril finaali ning 2022. aastal ka USA lahtistel finaali, aga slämmivõit jäi kättesaamatuks.