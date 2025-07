Igoneni karjäär jätkub Rootsi kõrgliigas

Sel hooajal taas Rootsi kõrgliigasse kerkinud Degerfors on oma hooaega alustanud nelja võidu, ühe viigi ja kümne kaotusega. Pärast 15 mänguvooru ollakse 13 punktiga 14. kohal, allapoole jäävad vaid Oster (12 p) ja Varnamo (7 p).

Neljapäeval teatas klubi, et on sõlminud Igoneniga lepingu ja klubi kodulehel märgiti ära, et eestlane on valmis esindusmeeskonna järgmiseks mänguks, mis toimub laupäeval.

Igonen esindas eelmisel hooajal Bulgaaria kõrgliigas Plovdivi Botevit, kuid juulis lahkus ta klubi juurest, sest Botev on rahalistes raskustes ja mängijatele on viimastel kuudel palka makstud ebaregulaarselt.