Liverpooli mängija liitub Arsenaliga rekordilise summa eest

Kanada ründaja Olivia Smith siirdub Liverpoolist Arsenali natuke üle miljoni euro eest. Tegu on naiste jalgpalli ajaloo kalleima üleminekuga.

20-aastane mängija, kes tegi oma debüüdi koondises 15-aastaselt, sõlmis klubiga nelja aasta pikkuse lepingu.

Smithi tehing purustab Chelsea jaanuarikuus püstitatud rekordi, kui nad ostsid San Diego Wave'ist 900 000 naela (umbes miljoni euro) eest USA kaitsja Naomi Girma.

"On suur au ja privileeg Arsenaliga leping sõlmida," ütles Smith. "Minu unistus on võistelda Inglismaa ja Euroopa suurimate tiitlite nimel ning olen põnevil, et saan siin mängida."

Smith, kes alustas profikarjääri alles 2023. aastal, liitus Liverpooliga aasta tagasi Portugali klubist Sportingust veidi üle 200 000 naela (231 000 euro) eest.

Arsenali peatreener Renee Slegers ütles, et Smith on põnev noor mängija, kes suudab palju panustada.

Oma debüüthooajal lõi ta 20 naiste superliiga mängus seitse väravat, kui Liverpool lõpetas seitsmendal kohal.