Eesti naiskond alustab rannavõrkpalli Rahvuste karika finaalturniiri

Eesti alagrupikaaslased finaalturniiril on Portugal, Ukraina ja Hispaania. Võõrustajamaad Portugali esindavad Vanessa Paquete ja Raquel Lacerda ning Gabriela Coelho ja Mariana Maia, vahendab volley.ee.

Ukrainat Maryna Hladun ja Tetiana Lazarenko ning Valentyna Davidova ja Anhelina Khmil ning Hispaaniat Pariisi olümpiamängude veerandfinalistid Daniela Álvarez Mendoza ja Tania Moreno Matveeva ning Sofía González Racero ja Ana Vergara. Teise, A-alagruppi kuuluvad Saksamaa, Prantsusmaa, Holland ja Leedu.

Eesti esinduse kogenuim liige Heleene Hollas tõdes võistluse eel, et turniiri tase on finaalturniirile omaselt tugev ning see võimaldab eestlannadel ka pingevabalt võistelda. "Turniiri tase on kõrge ja vastas on maailma tipud, nii et läheme mängima pingevabalt ega sea endale realistlikult mõeldes liiga suuri eesmärke. Keskendume oma asjadele ja sellele, et mängida julgelt," ütles ta.

Harjumuspärase paarilise Liisa Remmelga asemel, keda vaevab õlatrauma, jagab Hollas Portugalis väljakupoolt 15-aastase Lukasega. "Koostöö Keiraga on veel väga värske, oleme koos trenni teinud umbes nädala, nii et loodame igast mängust õppida ja ka tiimitöö mõttes sammhaaval edasi liikuda."

"Kui muidu oleme mõlemad harjunud blokimängijana tegutsema, siis sel turniiril mängib Keira kaitses. Eks see ole uus olukord, aga võtame mõlemad seda kui võimalust areneda," lisas Hollas.

Eesti koondis alustab neljapäeval võistlust Portugali vastu, kui Eesti aja järgi kell 13.45 lähevad Hollas ja Lukas vastamisi Coelho ja Maiaga, kell 14.30 kohtuvad Kuivonen ja Jürgenson Paquete ja Lacerdaga. Reedel võtavad eestlannad mõõtu Ukraina ja Hispaaniaga.

Rahvuste karika finaalturniiri võitjariik tagab ühele paarile koha sügisel Austraalias Adelaide'is toimuvatele rannavõrkpalli maailmameistrivõistlustele.