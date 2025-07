Ruud naasis vigastuspausilt raskelt teenitud võiduga

Viimased kaks kuud põlvevigastust ravinud Ruud tegi oma tagasituleku Šveitsis Gstaadis toimuval ATP 250 taseme liivaturniiril. Norralane sai põhitabelis esimese asetuse ning läks avaringis vastamisi kodupubliku toetust nautinud Dominic Strickeriga (ATP 229.), kellest sai tund ja 46 minutit kestnud mängu järel jagu 7:5, 7:6 (6).

Ruud sooritas 28 äralööki, päästis teise seti kiires lõppmängus kaks vastase settpalli ning võttis revanši kahe aasta taguse matši eest, mille Stricker võitis kolmes setis.

"Oli väga raske mäng. Oleme varem omavahel mänginud, nii et loomulikult ihkasin revanši, kuid ta on väga hea mängija," kiitis Ruud noort šveitslast. "Ta mängib agressiivselt ja kartmatult, seega teadsin, et pean algusest peale kõigeks valmis olema. Mul on väga hea meel sellisel viisil väljakule naasta."

Ruud jahib Gstaadis oma kolmandat turniirivõitu – 2021. aastal alistas ta finaalis prantslase Hugo Gastoni ja aasta hiljem oli esikohamatšis üle itaallasest Matteo Berrettinist.

Veerandfinaalis läheb Ruud vastamisi kas argentiinlase Juan Manuel Cerundolo (ATP 109.) või belglase David Goffiniga (ATP 68.). Top50 mängijatest on kohal veel kasahh Aleksandr Bublik (ATP 34.).