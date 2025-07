Kergejõustiku kuni 23-aastaste EM-il esindab Eestit 17-liikmeline koondis

Eesti koondise esinumbritena on stardis kahekordsed U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste medalistid kolmikhüppaja Viktor Morozov ja kõrgushüppaja Elisabeth Pihela.

Morozov on sel aastal hüpanud parimal võistlusel tulemuse 16.35 ning tema isiklik rekord on 10 sentimeetri võrra parem. Pihela püstitas oma hooaja tippmargi 1.89, kui saavutas Apeldoornis Euroopa sisemeistrivõistlustel kuuenda koha. Tema isiklik rekord 1.92 on hüpatud kaks suve tagasi.

Teivashüppes hakkab finaalikoha eest võistlema Robert Kompus, kes on tänavu viinud oma isikliku rekordi 5.50-ni. Hea õnnestumise korral võib teivashüppes finaali murda ka Kompuse treeningkaaslane Miia Tillmann, kes kordas juunikuus oma isiklikku rekordit 4.25.

Kaugushüppes asub võistlustulle Liisa-Maria Lusti, kes plaanis esialgu startida seitsmevõistluses, kuid otsustas viimasel hetkel kerge põlvemure tõttu siiski kaugushüppe kasuks. Lusti isiklik rekord kaugushüppes on 6.46, lubatust pisut tugevama tuule toel on ta sel suvel hüpanud ka 6.58.

Alles möödunud nädalal 800 m jooksus ajaga 1:46.96 uue U-23 Eesti rekordi püstitanud Uku Renek Kronbergs loodab tihedas konkurentsis rekordit veelgi parandada. 100 m tõkkejooksus on stardis Anna Maria Millend, kes möödunud nädalal püstitas uue isikliku rekordi ajaga 13.24.

Häid tulemusi asuvad jahtima ka Hege-Lee Pielberg 400 m jooksus, Mia Lisett Meringo 400 m tõkkejooksus, Edlin Lisbeth Laur kõrgushüppes, Johanna Elisabeth Ader odaviskes, Raiko Kahr 110 m tõkkejooksus, Andri Matrov kuulitõukes, Hendrik Kookmaa kettaheites, Alar Reiljan vasaraheites, Tristan Aik Sild odaviskes ja Andreas Hantson kümnevõistluses.