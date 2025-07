VIDEO | Pogacari rivaalid näitasid üles spordimehelikkust

Puhkepäevale järgnenud 11. etapp sõideti Toulouse'i ümbruses valdavalt tasastel teedel.

Viimasteks kilomeetriteks jäid ette Abrahamsen ja šveitslane Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), kuid teravamat jalga näitas Abrahamsen, kellest sai esimene norralasest etapivõitja alates 2020. aastast. Kolmandana tuli üle finišijoone hollandlane Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck), kes kaotas võitjale seitsme sekundiga.

4 kilomeetrit enne finišit elas õnneliku kukkumise üle üldliidri Healy lähim jälitaja Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG). Sloveen põrkas kokku Tobias Johannsseni (Uno-X Mobility) rattaga ja kukkus asfaldile, ent ronis pärast kiiret rattaketi korrigeerimist sadulasse tagasi ja jätkas väntamist.

Pogacari õnneks otsustasid tema konkurendid Healy, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ja Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) sloveeni järele oodata ning nelik lõpetas sõidu samas grupis (+3.28).

