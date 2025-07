Baskonia täht keerulisest hooajast: ma ei tundnud ennast enam ära

Moneke elas viimased kaks aastat Vitorias, aga Baskoniaga suurt edu ei kogenud: Euroliigas jõuti play-off'i mullu, kuid siis tuli võimsa Madridi Reali kindlat paremust tunnistada ning sama saatus tabas neid ka tänavu koduses kõrgliigas. Moneke leping Hispaania klubiga sai lõppenud hooaja järel läbi ja nigeerlane otsustas siirduda Crvena Zvezdasse.

29-aastane ääremängija rääkis Euro Insidersi taskuhäälingus Baskonias veedetud ajast, tõdedes, et lõppenud hooaeg oli kõigi jaoks keeruline. Moneke kõneles kõigepealt puuduvast sisekeemiast, aga nentis ka, et ei suutnud debüüthooajast tulenenud ootusi täita.

"See oli mitme asja kombinatsioon. Mentaalselt tegelesin asjadega, mis veel eelmisest hooajast mind kummitama jäid. Kuidas fännid mind kohtlesid ja mõned asjad, mis nad minu kohta ütlesid," rääkis Moneke. "Mu perele öeldi asju, mind kutsuti riietusruumi vähiks. Asjad läksid küll paremaks, aga siis hakati mu perele kirjutama."

"Ma ei ütle, et mind ei armastatud Baskonias. Mind võeti vastu, aga ma nägin inimesi, kellele ma ei meeldinud. Üks asi on kommenteerida seda, mis väljakul toimub..." jätkas ta.

Moneke on aktiivne ja tegutseb ka Youtube'is, kuhu postitas eelmise aasta märtsis video, milles kutsus Belgradi Partizani fänne Euroopa parimateks. "Tean, et paljud [Baskonia fännid] solvusid. Nad ütlesid, et müün ennast veel lepingu all olles teistele tiimidele. Ma proovisin lihtsalt Euroliigat turundada. See liiga on sotsiaalmeedia osas väga maas ja väärib suuremat tähelepanu," ütles Moneke.

Hooaeg kulges Baskonial kehvasti ning hooaja lõpus hakkasid levima jutud, et klubi võib Moneke lepingust välja osta, aga tema sõnul ei olnud tal plaani lahkuda. "Olin Mykonosel reisil ja inimesed kirjutavad mulle, et siirdun Barcelonasse või Partizani. Ja siis mõned Baskonia fännid tulevad kritiseerima. Inimesed kõnnivad mul järel ja kutsuvad mind klouniks. Mõtlesin, et olgu nii," ütles ta.

Moneke mängis Euroliigas 33 mängus ning kogus 28,2 minutiga keskmiselt 14,0 punkti, 6,1 lauapalli ja 2,3 resultatiivset söötu. Koduses kõrgliigas olid tema näitajad veidi halvemad ja ääremees ütles, et see, mis toimus väljaku kõrval, mõjutas teda ka platsil. "Pärast veebruari kuni hooaja lõpuni, ma ei teadnud enam, kes Chima on. Ma olin iga päev kurb, vihkasin korvpalli. Vihkasin trennis käimist, vihkasin mängupäeva," tõdes Moneke.

"Võite vaadata mu statistikat, vaadake mu nägu. Alustasin seda hooaega väga hästi. Olin õnnelik, naeratasin ja flex'isin (pingutas lihaseid – toim.). Aga siis teatud asjad lihtsalt häirisid mind," lisas ta. "Kõige parem märk ongi vist see, et ma ei flex'inud kordagi pärast veaga korvi saamist. Ma ei tea, kes see inimene oli, kes alates veebruarist platsil oli."

Moneke üritab oma korvpalliarmastuse taasavastada Crvena Zvezdas, kes pääses mullu Euroliigas 18 võidu ja 16 kaotusega play-in mängudele, aga jäi seal Müncheni Bayernile alla.

Baskonia on teinud koosseisu komplekteerimisel samuti mitu muudatust ning klubist lahkus ka eestlane Sander Raieste, kes kuulus Baskonia nimekirja juba alates 2016. aastast. Eesti koondise ääremängija jätkab oma karjääri ikka Hispaania kõrgliigas, ta liitus Murcia UCAM-iga.