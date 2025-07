Flora naiskond läheb vastamisi valitseva Leedu meistriga

Flora ja Gintra on varasemates Balti liiga kohtumistes vastamisi läinud kuuel korral. Seni on vastasseisus ülekaal olnud Leedu klubil, kes on võitnud viis mängu. Flora ainus võit pärineb möödunud suvest, kui Lillekülas peetud põhihooaja viimases kohtumises saadi kindel 4:0 võit, vahendab jalgpall.ee.

Möödunud hooajal teenis Flora ka oma esimese Balti liiga meistritiitli, Gintra on võidukarika teeninud neljal korral.

Sel hooajal on mõlemad naiskonnad Balti liiga avamängu juba pidanud, seda Läti naiskondade vastu: Flora jäi võõrsil 0:1 alla Riga FC-le, Gintra mängis võõrsil FC RFS-iga väravateta viiki.