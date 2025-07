Ülemaailmsetel üliõpilasmängudel osaleb üle poolesaja eestlase

Kolmapäeval alguse saavad FISU suvised ülemaailmsed üliõpilasmängud Saksamaal on sellel aastal maailmas kõige suurem spordisündmus, kuhu on tulemas ligi 10 000 osalejat 150 riigist ning võisteldakse kokku 18 spordialal.

Eesti delegatsiooni juht, Eesti Akadeemilise Spordiliidu arendusjuht Karl Tereping sõnas, et noori sportlasi on ootamas ees tugev konkurents ja väärtuslikud kogemused. "Topeltkarjääri valik annab noortele võimaluse eneseteostuseks ning arenguks korraga nii akadeemiliselt kui ka sportlikult. Ühe jaoks on üliõpilasmängud sportlaskarjääri tipphetk, teise jaoks hüppelaud suurde sporti," lisas Tereping.

FISU mängudel osaleb nii olümpiasportlasi kui ka maailmameistrivõistluste ning Euroopa meistrivõistluste medaliste. Näiteks 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel vibulaskmises pronksi võitnud Lisa Barbelin ning kahekordne iluvõimlemise MM-hõbe Margarita Kolosov.

Eestlastest on suvistel ülemaailmsetel üliõpilasmängudel (endise nimega suveuniversiaad – toim.) aastate jooksul medaleid võitnud näiteks kettaheitjad Gerd Kanter ja Märt Iisrael ning vehkleja Irina Embrich, kes on sel korral kaasas treenerina.

Kavas on 18 spordiala ja 1 paraspordiala: 3×3 korvpall, para 3×3 korvpall, vibulaskmine, sportvõimlemine, kergejõustik, sulgpall, korvpall, rannavõrkpall, vettehüpped, vehklemine, judo, iluvõimlemine, sõudmine, ujumine, lauatennis, taekwondo, tennis, võrkpall, veepall.

Eesti on esindatud kergejõustikus, vibulaskmises, vehklemises, iluvõimlemises, sõudmises, ujumises, lauatennises ja taekwondo's.