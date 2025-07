Keilas selguvad maastikurattakrossi Eesti meistrid

Reedel, 18. juulil selgitatakse teistkordselt välja Eesti meistrid kaasahaaravas ja vaatemängulises väljalangemissõidus. Võistlust on eriti huvitav jälgida, sest see peetakse vaid 800 meetri pikkusel ringil. Esmalt peetakse kvalifikatsioonid ja seejärel rattur-ratturi vastu heitlused kuni finaalideni välja. Närvikõdi ja vaatemängulisust jätkub viimaste meetriteni. Tiitlikaitsjatena stardivad MK-sarjas võistlevad Kirill Tarassov ja Merili Sirvel. Esimene start antakse kell 16.

Laupäeval, 19. juulil peetakse Keila Terviseradadel lühirajasõidud ehk lühikesel, 1,5-kilomeetrisel ringil sõidetakse võidu 10-30 minutit. Eesti meistriks kroonitakse esimesena finišisse jõudnud rattur. Mullu võidutsesid Markus Pajur ning Tokyo ja Pariisi olümpiamängudel osalenud Janika Lõiv. Võistluspäev algab kell 13.

Rajameistri Risto Eriku sõnul sisaldavad mõlemad võistlusrajad kiviaeda ja suuri hüppeid, teisel võistluspäeval on lisaks üks tehniline laskumine. "Kõige parem on võistlust jälgida raja keskel oleva tehismäe pealt, mille külgedel asuvad mitmed tehnilised elemendid ja mida võistlejad läbivad võistluse jooksul mitu korda," ütles Erik.

Pühapäeval, 20. juulil on võimalus kaasa elada olümpiaalale ehk olümpiakrossile. 4,5-kilomeetrine ring on võrdlemisi kiire, kus ühe ringi jooksul kogutakse 85 tõusumeetrit. Rada pakub rohkelt võimalusi puhkamiseks, kuid on seeläbi sobilik ka olümpiakrossiga alles alustavatele sõitjatele. Tiitlit tulevad kaitsma Janika Lõiv ja Markus Pajur. Esimene start antakse kell 10, eliitklassi ratturid asuvad parimaid selgitama vastavalt kell 13.15 ja 15.15.