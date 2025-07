Paidest Bundesligasse läinud Ceesay tegi kontrollmängus skoori

21-aastane gambialane sai värava kirja juba neljandal minutill. Seejärel kasvatas edu avaväravale eeltöö teinud Oladapo Afolayan, kuid Silkeborgil õnnestus peagi üks värav tagsai lüüa, vahendab Soccernet.ee.

Teiseks poolajaks saatis St. Pauli peatreener Alexander Blessin väljakule täiesti uue koosseisu ning Mathias Pereira Lage ja suvine täiendus, Inglismaa kõrgliigast Burnleyst laenule võetud Andreas Hountondji vormistasid lõppseisu

Vigastusest ja operatsioonist taastuv Karol Mets pole veel St. Pauli meeskonnaga koos treeninud, kuid peaks seda tegema nädala lõpus Austrias algavas treeninglaagris. "Hetkel läheb hästi. Kõige hullem sellest operatsioonist on möödas. Jalas on jõud täielikult tagasi, põlves on maksimaalne painduvus ja põlvekõõlus ise on hästi paranenud," ütles Mets portaalile.