TÄNA OTSE | Norra ja Itaalia selgitavad EM-i esimese poolfinalisti

1987. ja 1993. aastal Euroopa meistriks tulnud Norra koondis on näidanud sel turniiril suurepärast mängu, teenides A-alagrupist edasipääsu kolme võiduga. Samas ei olnud ükski võit mugav: võõrustaja Šveits ja Soome alistati 2:1 ning alagrupi viimases mängus teeniti Islandi üle 4:3 võit.

Sellegipoolest teeniti üheksa punkti ja kolmandas mängus andis peatreener Gemma Grainger puhkust oma põhimängijatele. Muuseas said veerandfinaaliks jalga puhata 2018. maailma parimaks mängijaks valitud Ada Hegerberg ning mullu valimistel teiseks jäänud Caroline Graham Hansen.

Norra lõi kahe esimese mänguga kokku neli väravat, kuid kaks olid vastaste omaväravad. Hegerberg ja Graham Hansen lõid ülejäänud, aga Norra tõestas kolmandas mängus oma tiimi sisu, kui 20-aastane Signe Gaupset ja Frida Maanum said mõlemad kirja kaks tabamust. Norra väravat valvab Itaalia kõrgliiga parimaks väravavahiks valitud Cecilie Fiskerstrand ning kogenud kaitseliin on mänginud tänavusel suurturniiril soliidselt, kuid Norra tugevus on võimas rünnak, mis algab talendikatest keskväljamängijatest.

A-alagrupi võitjaga läheb vastamisi B-alagrupis teise koha teeninud Itaalia, kes alistas Belgia 1:0, aga mängis Itaaliaga välja 1:1 viigi. Alagrupi viimases mängus oli võimalus veel võimalus esikoht noppida, aga suursoosik Hispaania alistas itaallannad 3:1.

Itaalia jahib tänavu oma esimest Euroopa meistritiitlit, kuid auhinnakappi kuuluvad hõbemedalid 1993. ja 1997. aasta turniiridelt. Tiimi liidriks on ründaja Cristiana Girelli, kes kannab ka kaptenipaela, aga tema kõrval toimetab rünnakus ka Barbara Bonansea. Juventuse naised on kahe peale löönud koondises 90 väravat.