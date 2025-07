Uhke sünnipäevapeo korraldanud Yamal sattus uurimise alla

Yamal tähistas eelmisel nädalavahetusel Barcelona lähistel oma 18. sünnipäeva ning tegi seda suurejooneliselt, kuid jalgpallimaailma üks suuremaid tähti sattus pahandusse, kui kutsus peole kääbuskasvulisi meelelahutajaid.

BBC kirjutas teisipäeval, et Hispaania akondroplaasiaühing tegi sotsiaalõiguste ministeeriumile kaebuse, mille ministeerium edastas prokuratuurile. "See on 21. sajandil vastuvõetamatu," teatas akondroplaasia ning teiste düsplaasiatega inimeste ühing. "Selline käitumine tugevdab stereotüüpe, õhutab diskrimineerimist ning õõnestab puuetega inimeste mainet ja õigusi."

"[Yamali] käitumine rikub kehtivaid õigusakte, aga ka põhilisi eetilisi väärtusi, mis ilmestaksid võrdset ja lugupidavat ühiskonda," lisas ühing.

Hispaania raadiojaam RAC1 võttis ühendust inimesega, kes väitis, et esines jalgpallitähe peol. "Töötasime rahus, keegi ei käitunud meiega halvasti," väitis anonüümseks jäänud kõneleja.

"Ma ei mõista, miks sellest nii suur teema tehti. Me oleme tavalised inimesed ja teeme, mida tahame. Töötame meelelahutajatena, miks me ei või seda teha? Sest oleme füüsiliselt teistsugused?" lisas ta. "Me teame oma piire ja ei ületa neid, me pole narrid. Tantsisime, jagasime jooke ja tegime trikke. Kõigil oli väga tore õhtu."

2024. aasta suvel Hispaaniaga Euroopa meistriks tulnud Yamal on tõeline superstaar ning dünaamiline ääreründaja sõlmis äsja Barcelonaga lepingupikenduse, mis kehtib kuni aastani 2031. Tänavu teenis klubi Hispaanias koduse kolmikvõidu ehk võitis kõrgliiga, karikavõistlused ja ka superkarika.