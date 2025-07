Eesti korvpallikoondise ja Jokici mõõduvõtt muutub aina realistlikumaks

Serbia meedia andmetel on augusti lõpus algaval korvpalli EM-finaalturniiril nõus mängima kõik 12 mängijat, kes esindasid Serbiat ka Pariisi olümpial ja võitsid pronksmedali.

Väljaanne Meridian Sport kirjutas, et maailma parim korvpallur Nikola Jokic on lähedal jah-sõna andmisele ning paadis on ka teised põhitegijad eesotsas Bogdan Bogdanovici ja Vasilije Miciciga, vahendab Delfi.

Serbia kuulub tänavusel EM-finaalturniiril Riias mängitavasse A-alagruppi, kus on ka Eesti. Serbia ja Eesti kohtuvad turniiri esimesel päeval, 27. augustil. Lisaks on grupis Läti, Türgi, Tšehhi ja Portugal.

Pariisi olümpial polnud Serbia poolfinaalis kaugel USA alistamisest. Kaheksa minutit enne lõppu juhiti veel 78:67, kuid lõpuks jäädi hilisemale olümpiavõitjale alla 91:95. Pronksimängus võideti 2023. aasta MM-i finaali kordusmatšis Saksamaad. Lisaks Jokicile, Bogdanovicile ja Micicile kuulusid tiimi Aleksa Avramovic, Ognjen Dobric, Vanja Marinkovic, Marko Guduric, Dejan Davidovac, Filip Petrušev, Nikola Jovic, Nikola Milutinov ja Uroš Plavšic.

Peatreener Svetislav Pešicile on valmisolekut EM-il osaleda näidanud ka 34-aastane mängujuht Stefan Jovic (Valencia), ent kui mullune tosin otsustab naasta, ei pruugi talle kohta olla.