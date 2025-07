Kurbas pikendas Kalev/Cramoga lepingut

Kurbas alustab sügisel oma kaheksandat järjestikust hooaega Kalev/Cramos. "Rõõm on jätkata oma karjääri ja seda teha just klubis, kus tunnen ennast suurepäraselt. Uuel hooajal üritan toetada meeskonda nii väljakul olles kui ka kõrvalt juhendades. Loodan, et noortel on minult midagi õppida ja olen abiks nende teekonnal tippu," kommenteeris Kurbas.

"Fännidele on veel jõudu pakkuda mõned pealtpanekud ja rohkelt kolmeseid. Ehk on just neist abi, et jõuaksime sel aastal ka Meistrite liiga põhiturniirile. Ootan uut hooaega ja näeme varsti," lisas Kurbas.

Kalev/Cramo on 2025/26 hooajaks sõlminud lepingud mängijatest lisaks Tanel Kurbasele ka Hugo Toomi, Gregor Kuuba, Erik Makke ja Märt Rosenthaliga.