Vaher ja Jansen said Itaalias vajalikke kogemusi ja näitasid head kiirust

Kahjuks sai eestlaste ralli juba avakatsel tagasilöögi, kui 1,08 km pikkuse linnakatsel tehti kohustusliku kolme ringi asemel kaks, mis tähendas, et katse läbiti mittekorrektselt ja aega kirja ei saadud. Õnneks pääsesid Vaher ja Jansen suurest ajatrahvist või koguni eemaldamisest ja nendele määrati klassi kõige kehvema aja välja sõitnud ekipaažiga võrdne aeg + 30 trahvisekundit, vahendab Eesti Autospordiliit enda kodulehel.

"Reedeõhtusel linnakatsel tekkis tobe olukord. Katse koosnes tagasipööretest, mis oli kahe parkla peale üles ehitatud, kus kaks autot startisid n-ö vastaspoole parklatest. Selle katse recce oli jalgsi ja meie saime aru, et sellel 350 m pikkusel rajal tuleb teha kaks ringi, kuid tegelikkuses tuli teha kolm. Tegime kaks ringi ära ja võtsime hoo maha ning tulime rajalt maha, kuigi tegelikult oleks pidanud ühe ringi veel tegema. Seetõttu me aega kirja ei saanud ja meile määrati aeg, mis oli piisavalt suur, et suurest mängust välja langeda, kuid siiski mitte suur kaotus. Ise olin juba leppinud, et meile määratakse mitmeminutiline kaotus või pannakse üldse katkestajaks," kommenteeris Vaher avakatse eksimust.

Võistlus jätkus laupäeval kuue kiiruskatse ja 100,65 katsekilomeetriga. Päeva 16. kohalt alustanud Vaher ja Jansen näitasid hommikuse ringi kõigil kolmel katsel teist resultaati ja olid lõunapausiks tõusnud viiendaks. Ka peale hoolduspausi sõidetud kahel katsel ei jäänud eestlased Rally4 arvestuse esikolmikust välja ja läksid rallit lõpetanud ligi 30-kilomeetrisele katsele vastu neljandalt kohalt. Lisaks väga pikale katsele sõideti ralli viimane jõuproov ka pimedas, mis pakkus võistlejatele korraliku väljakutse. Vaher ja Jansen läbisid katse probleemideta ja jäid Rally4 klassi parimale ajale alla teisena 3,8 sekundiga.

"Laupäeval läksime oma asja tegema ja tegelikult oli täitsa okei. Kuna sõidame Itaalia sarjas Pirelliga ja ERC-sarjas Hankookiga, siis olime natukene hädas auto alajuhitavusega, mille tingib rehvide erinevus. Tegime katsete vahel ka seadistuse muudatusi ja arvan, et liikusime õiges suunas. Võitja oli meie jaoks sel nädalavahetusel kättesaamatu, sest minu andmetel on ta seda rallit sõitnud kümme korda ja ta on seal olnud alati väga kiire. Teistega suutsime võidu sõitja ja olime väga heas tempos. Ralli viimane katse oli oma 30 km pikkusega ja täispimeduses üks väljakutsuvamaid. Kuna sellist kogemust pimedas sõidus väga palju pole, siis pidime katse eel veel tulesid sättima. See katse oli midagi teistsugust, sest asfaldil nii pikalt pimedas sõita on uus kogemus, kuid tulime sealt ilma ülemäärase pingutuseta puhtalt läbi ja aeg oli ka okei," sõnas Vaher laupäeva kokkuvõtteks.

Ralli lõpetasid MS Munaretto meeskonna võistlejad Jaspar Vaher ja Rait Jansen neljandal kohal. Rally4 klassi parimatele, kelleks olid Giacomo Guglielmini ja Andrea Sarti (Peugeot 208 Rally4), kaotasid eestlased lõpuks 41,3 sekundiga.

"Kiirus oli meil väga okei ja avakatse olukorrast tuleb õppida ning järgmine kord paremini teha. Kõik teevad vigu ja see käib selle asja juurde. Sooviksin tänada MS Munarettot selle kahe nädala ees, kus nad tegid väga head tööd ja auto sõitis hästi. Tänusõnad loomulikult ka minu kaardilugejatele Sandrile ja Raidule, kes tegid samuti väga head tööd ja andsid endast parima," lõpetas Team Estonia Autosport liige Vaher.

International Rally Cup hooaja viimane etapp sõidetakse septembri viimasel nädalavahetusel, kui 27.-28. septembrini ootab ees Rally Valli della Carnia.