Zverev pöördus abi saamiseks perekond Nadali poole

Aasta kolmandal slämmiturniiril ehk Wimbledonis juba avaringis konkurentsist välja langenud Zverev otsustas sel nädalal peetavast Gstaadi turniirist loobuda ja kogub hoopis enesekindlust Mallorcal treenides. Saksamaa meedia teatel võib tema uueks treeneriks saada endise esireketi Rafael Nadali kauaaegne treener, tema onu Toni Nadal ning 22-kordne slämmivõitja Rafael Nadal ise võib asuda Zverevi tiimis mentori rolli.

28-aastane Zverev alustas tennisemänguga ema juhendamisel, kuid suurema osa karjäärist on teda treeninud isa. Vahepeal on Zverev siiski ka teisi treenereid palganud, näiteks on teda juhendanud nimekad endised mängijad Juan Carlos Ferrero, Ivan Lendl ja David Ferrer.

Zverev on tänavu mänginud kolmes finaalis, teiste seas ka Austraalia lahtiste meistrivõistluste tiitlimatšis, ning saanud ühe turniirivõidu – aprillis Münchenis. Hooaeg pole siiski väga edukalt kulgenud, ta on saanud 35 võitu ja 14 kaotust.

Pärast Wimbledonis saadud kaotust avaringis tunnistas Zverev, et on end pikka aega kehvasti tundnud ja ta ei naudi praegu tennisemängu. "Tunnen end tihti üksinda, mul on vaimselt raske ja olen seda tundnud alates Austraalia lahtistest," tunnistas ta. "Püüan leida viise, kuidas end sellest august välja kaevata, aga vajun pidevalt tagasi. Tunnen end elus üksinda ja see pole väga tore tunne."

Küsimusele, kas ta on püüdnud terapeudilt abi saada, vastas Zverev: "Võib-olla esimest korda elus on mul seda vaja. Olen igasuguseid raskeid aegu üle elanud. Aga ma pole end kunagi nii tühjana tundnud. Ma ei tunne rõõmu mitte milleski. See ei puuduta ainult tennist, vaid üldse elu. Isegi kui võidan, ei tekita see minus rõõmu. Ma pole kunagi midagi sellist kogenud."