Tartu korvpallimeeskonnaga liitub aastaid USA-s õppinud Ilver

2019. aastal Ameerika Ühendriikidesse mängima ja õppima siirdunud Ilver veetis viimased neli hooaega Wisconsini ülikooli meeskonnas, mis kuulub USA üliõpilasliiga NCAA tugevaimate sekka.

"Aeg Ameerikas kasvatas mind nii inimesena kui ka sportlasena. Võimalus mängida nimekas ülikoolis, kus igapäevased treeningud ja mängud olid kõrgel tasemel, oli hindamatu kogemus. Olin osa programmist, kus mitmed meeskonnakaaslased on jõudnud NBA tasemele, see pani mind iga päev pingutama ja õpetas, mida tähendab tõeline professionaalsus," kommenteeris Ilver klubi ühismeedias lombi taga veedetud aega.

Tartu Ülikooli meeskonnaga liitumist näeb Ilver kui võimalust teha oma korvpallurikarjääris järgmine samm: "Hetkel tunnen, et Tartu on karjääri mõttes parim valik. Klubi on viimastel aastatel teinud väga ägedat asja, meeskond on ambitsioonikas ja organisatsioon tugev. Klubil on läbimõeldud eesmärgid ja usaldus, mida klubi poolt tundsin, andis mulle kindlust, et siit võib midagi head välja kasvada. Usun, et just siin on mul võimalik teha järgmine samm edasi nii individuaalselt kui meeskonnamängijana."

Enne nimeka Wisconsini ülikooliga liitumist jõudis Ilver Ameerikas keskkoolikorvpalli mängida Põhja-Carolinas Lincolni korvpalliakadeemias, Massanutteni sõjaväeakadeemias Virginias ja Western Reserve akadeemias Ohios.