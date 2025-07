U-18 noormeeste korvpallikoondis sai Balti matšil kaela hõbemedalid

Tugev Leedu koondis kontrollist kogu kohtumist ja võitis kõik veerandajad, poolajale läks Eesti 34:51 kaotusseisus. Eesti kaotas lauavõitluse 29:48 ja jagati vaid üheksa resultatiivset söötu, vahendab basket.ee.

Eesti parim oli Kaur Kennerth Tomann 18 punktiga, Oliver Kullamäe viskas 13 punkti ja võttis kuus vaheltlõiget. Leedu parim oli Arturas Butajevas 19 silmaga.

"Leedu näitas kvaliteeti ja surus meid täna mingil määral rünnakul positsioonidest välja ja me ei kohanenud kõige paremini nende füüsilisusega. Samas suutsime leida ka häid lahendusi, mida täna lihtsalt ei realiseerinud. Nad kontrollisid lauavõitlust ning kaitses olime tihti ühe sammu võrra maas, mille nad samuti hästi ära karistasid," kommenteeris peatreener Martin Rausberg. "Kokkuvõtteks väga hea turniir meile kõigile, et näha, mis seisus me hetkel oleme ja mida on veel vaja viimases laagris parandada, et olla võimalikult heas seisus EM-il. Potentsiaali ja talenti on siin meie võistkonnas palju, aga on vaja veel kõvasti vaeva näha ja tööd teha."

U-18 noormeeste koondis alustab EM-turniiri 25. juulil Rumeenias.