Eesti rannajalgpallikoondis alustab heitlust Euroliiga finaalpääsme nimel

Esimene võistlus toimub 18.–20. juulil Gruusias, kus Eesti kuulub ühte alagruppi Portugali, Šveitsi ja võõrustaja Gruusiaga. Nädal hiljem, 25.–27. juulil ootab ees teine etapp Itaalias, kus vastasteks on lisaks korraldajatele Taani ja Tšehhi.

Tänavusel hooajal osaleb Euroliiga A-divisjonis 16 koondist, kellest igaüks võistleb neljast etapist kahel. Septembris Itaalias Algheros toimuvasse Superfinaali kvalifitseerub paremusjärjestuse alusel seitsme parima meeskonna kõrval ka võõrustajariik.

Peatreener Andreas Aniko sõnul on koondise selge siht pääs Superfinaali ja edestada mullust kaheksandat kohta. "Tahame astuda sammu edasi ja püüda seitsmendat või kuuendat kohta. Alagrupifaas eeldab selleks häid tulemusi ja võite, sest midagi niisama meile ei kingita. Konkurents on võrdne ja tugev, kus iga punkt tuleb välja võidelda," märkis Aniko.

"Mäng Šveitsi vastu (oktoobris MM-valikturniiri sõelmäng 3:6 – toim) jäi kripeldama ning neid tahaksime kindlasti hammustada. Gruusia on meeskond, kelle vastu peaks võtma punkte ning hea õnne korral on võimalik ka Portugali võita – see tähendab, et meie õnnestume 110 protsenti ja nende lahendamisprotsent on väiksem kui sada," lisas treener.

Eesti rannajalgpallikoondise koosseis juulikuu mängudeks:

Väravavahid

Rauno Rahnik (22.03.1990) – SK Augur Enemat/Coolbet 74/3

Andreas Kallaste (29.06.2000) – BSC Pärnu Tervis 7/0

Väljakumängijad

Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat/Coolbet 104/62

Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat/Coolbet 86/28

Ragnar Rump (12.09.1991) – SK Augur Enemat/Coolbet 83/48

Sander Lepik (14.02.1993) – SK Augur Enemat/Coolbet 79/70

Ervin Stüf (03.12.1990) – BSC Thunder Arvutitark 66/31

Erol Kigaste (24.10.1990) – BSC Thunder Arvutitark 65/17

Martin Thomson (19.10.1996) – SK Augur Enemat 21/6

Juhan Lilleorg (26.01.1994) – BSC Thunder Arvutitark 16/6

Tõnis Vihmoja (15.01.1993) – BSC Pärnu Tervis 3/1