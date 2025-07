Paula Palmiste jäi BMX-krossi EM-il esimesena esikolmikust välja

Palmiste jäi finaalsõidus alla hollandlasele Charlotte Doddemale, lätlasele Anna Pedraudzele ja sakslasele Alina Gagelile, vahendab ejl.ee.

"Läksin võistlustele hea tundega, sest olin saanud Valmiera rajal päris palju trenni teha ja tundsin end enesekindlalt. Kõik eelsõidud võitsin ja see andis veelgi kindlust, et kõik on võimalik," sõnas eestlanna. "Loomulikult lootsin finaalis pääseda esikolmikusse. Start ebaõnnestus, aga suutsin end siiski eelviimaselt kohalt neljandaks sõita. Kokkuvõttes olen oma esitusega rahul. Nüüd võtan ühe puhkepäeva ja hakkan valmistuma maailmameistrivõistlusteks, kus loodan samuti hästi sõita."

G13 klassis teenis Liisi Peever 20. ja Adeele Tani 24. koha. G11 klassis sai Laura Kiss 20. tulemuse. G10 klassis pälvis Bianka Leetberg 12. ja Mari Ant 17. koha. G8/9 klassis lõpetas Maia Tani 12. ja Mona Hillermaa 22. positsioonil (G8 klassis viies).

M17-24 klassis teenis Andren Kaju 21. koha. B14 klassis sai Ottomar Saag 46., Oliver Sulg 54. ja Marten Tiidrus 60. tulemuse. B13 klassis oli Gregor Sahk 27., Airon Savi 35., Herman Saar 43., Oliver Pauskar 52. ja Kennert Arakas 56.. B12 klassis pälvis Jesse Laur 33., Hugo Laev 35., Karl Pauskar 37., Artur Paluoja 43. ja Andreas Gerberson 55. koha. B11 klassis teenis Hans Helemets kuuenda, Kristen Kaur Aardevälja 20., Frants Kirsipuu 48. ja Mattias Noormets 53. koha. B10 klassis sai Hugo Pert 58. tulemuse. B9 klassis oli Ats Helemets 13., Franz Koossalu 33. ja Koit Carlos Kesa 46. kohal. B8 klassis teenis Ryan Oks kaheksanda, Mihkel Hillermaa 33. ja Jakob Maasik 37. koha.