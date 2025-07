Varrak jätkab TalTechi korvpalliklubi peatreenerina

Eesti korvpalliklubi TalTech/Alexela teatas esmaspäeval, et 2021. aastast alates meeskonda juhendanud Alar Varrak jätkab oma ametis.

"Hea meel on jätkata organisatsioonis, kus väärtustatakse sportliku ambitsiooni kõrval ka tööd mängijate arendamisel nii korvpallurina kui tudengina. Igal aastal on klubi oma arengus samme edasi teinud ja erand pole ka see hooaeg," ütles Varrak klubi ühismeedia vahendusel.

"Liitusime rahvusvahelise sarjaga ning panustame kõvasti duubelvõistkonna treeningtöö kvaliteedi parandamisse," lisas treener.

Varasemalt BC Kalev/Cramo treenerina neli Eesti meistritiitlit võitnud Varrak juhendas oma esimesel hooajal klubi Eesti-Läti ühisliigas kolmandale kohale ning järgmisel kahel hooajal jõuti play-off'i. Tänavu ühisliigas sõelmängudele ei jõutud, koduses kõrgliigas tuli otsustava mängu järel pronksiseerias tunnistada Rapla Utilitase paremust.

Varraku sõnul püsivad eesmärgid ikka kõrged. "Sportliku ambitsiooni koha pealt pole ka miskit muutunud - jõuda playoff'i mõlemas ühisliigas, medal Eestis ning tuua "pildile" üks-kaks noormängijat," sõnas 43-aastane juhendaja.