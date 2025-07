Lõiv jätkas pika võistluspausi järel MK-sarja 27. kohaga

Seitsmeringilisel võistlusel pälvis võidu uusmeremaalane Samara Maxwell (Decathlon Ford Racing Team) ajaga 1:25.31. Šveitslane Alessandra Keller (Thömus Maxon) kaotas talle üheksa ja rootslane Jenny Rissveds (Canyon CLLCTV SCO) 15 sekundiga. Eesti valitsev meister Lõiv jäi parimale alla kaheksa minuti ja 48 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Olin üle pika aja jälle võistlusrajal. Veidike kohmetu oli olla," sõnas Lõiv. "Eelnevatel päevadel oli rada väga kuiv, kuid öö enne võistlust sadas tohutult palju vihma ning rada oli libe. Toimus palju kukkumisi ja kaasvõistlejad olid väga närvilised.

"Start ja esimene ring läksid mul ikka väga nässu. Panin mitme ratturiga kokku ja esimestes tehnilistes kohtades oli palju jooksmist. Seega kaotasin palju ainuüksi esimese ringiga," rääkis ta. "Lisaks suutsin rehvi lõhkuda. Tundus, et sõitsin pooltühja rehviga kokku peaaegu kaks ringi. Arvasin et see jäi pidama ja ei pea seisma jääma, aga lõpuks oli ikka nii tühi, et jäin poolteist ringi enne lõppu tehnilises punktis siiski seisma."

"Kokkuvõttes oli tore jälle rajal olla, olenemata sellest, et ei tunne end väga hästi," ütles Lõiv.

Eliitmeeste konkurentsis oli võidukas inglane Thomas Pidcock ajaga 1:20.30. Teise koha sai prantslane Luca Martin (Cannondale Factory Racing; +0.21) ja kolmanda inglane Charlie Aldridge (Cannondale Factory Racing; +0.52).