PSG-le kolm väravat löönud Chelsea võitis klubide MM-i

Chelsea alustas New Yorgis üle 80 000 pealtvaataja toimunud finaalkohtumist suurepäraselt, kui Cole Palmer 22. minutil madala löögi Pariisi klubi väravasse saatis. Kaheksa minutit hiljem oli inglane taas pildis, kui ta realiseeris Chelsea kontrarünnaku, toimetades palli taas vasaku jalaga alumisse nurka.

Chelsea suurepärane hoog ei raugenud ning 43. minutil PSG kaitseliini taha pääsenud Joao Pedro tšippis palli Gianluigi Donnarummast üle, viies Chelsea poolajapausile 3:0 eduseisul. PSG sai teisel poolajal omajagu võimalusi, kuid Chelsea väravavaht Robert Sanchez oli tasemel ja hoidis seljataguse puhtana.

PSG pidi alates 85. minutist mängima kümnekesi, sest Joao Neves saadeti punase kaardiga varakult riietusruumi. Lisaks toimus pärast mängu kole vahejuhtum, kui mängijad läksid omavahel jagelema. PSG peatreener Luis Enrique äsas Chelsea kolmanda värava autorile Pedrole vastu lõuga. Hispaanlane selgitas hiljem, et üritas mängijaid lahutada. "Selle olukorra põhjustas finaalmängu pinge," sõnas Enrique.

Inglismaa klubi hoidis oma eduseisust kindlalt kinni ning alistas Meistrite liigas võidutsenud PSG 3:0, teenides sellega klubi ajaloo teise võidu klubide MM-il.

Tähistamiseks liitus Chelseaga laval ka USA president Donald Trump, kes jäi mängijate sekka ka võidukarika tõstmise ajal. "Ma teadsin, et ta meiega lavale tuleb, aga ma ei teadnud, et ta sinna jääb," ütles turniiri parimaks mängijaks valitud Cole Palmer. "Olin veidi segaduses."

Esmakordselt laienenud formaadiga toimunud klubide MM tõi klubidele suured summad ning Chelsea kogus võiduga turniirilt ligikaudu 95 miljonit eurot.

