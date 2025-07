Merlier sai teise võidu, Pogacar kaotas olulisima abimehe

Pühapäev pakkus Tour de France'i jälgijatele klassikalise lauskmaa etapi, mille grupifinišis suutis Merlier edestada itaallast Jonathan Milanit (Lidl - Trek) ja kaasmaalast Arnaud De Lied (Lotto). Jooksik Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceunick) püüti kinni lausa viimasel kilomeetril.

