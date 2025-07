Bärengrub võidumängust: kõrvalt vaadates oli strateegiline maiuspala

"Meil oli nädal aega valmistumist, kuidas nende vastu mängida. Ma arvan, et meeskond viis minu silmis seda väga hästi ellu," lausus Kalevi peatreener Alo Bärengrub intervjuus ERR-ile.

Üheks võtmeteguriks luges Bärengrub väravavaht Maxwell Weinsteini tegutsemist, kes toetas pikkade pallidega eesliini. "Me pääsesime päris mitu korda väga hästi minema, aga kahju oli see, et me ei realiseerinud ära - see oli täiesti uskumatu, aga see oli esimene poolaeg," sõnas ta.

Kuigi Kalev sai teise poolaja alguses 2:0 edu, siis teise poolaja alguses teenisid vastased penalti ja vähendasid vahet. Lõppseisu vormistas 71. minutil siiski kalevlase Taaniel Usta tabamus.

"Kui ma kõrvalt vaatan, siis oli strateegiline maiuspala. Pead olema valmis reageerima, kui vastane millelegi reageerib, midagi muudab," ütles Bärengrub ja rõõmustas revanši üle.

"Loomulikult - vastane on tagaajaja rollis, tahab siit saada ja neil on see võimekus olemas. Pidime midagi muutma. Suutsime seda madala blokiga teha ja Harju on meile seda ise näidanud omal ajal."

Sellest hoolimata on Kalev veel tabelis viimane, aga konkurendid on juba käeulatuses. "Me oleme meeskondlikult kasvanud ja me ei ole pead kaotanud. Loomulikult on raske. Kõik meeskonnad on võimelised hästi mängima," kommenteeris peatreener senist hooaega.

"Täna suutis meeskond need plaanid ellu viia, mis me kokku leppisime. Need asjad toimisid, saime poolajal natuke korrigeerida ja tõsiselt - müts maha selle pingutuse eest, mida meeskond väljakult tegi."