VIDEO | 17-aastane USA jooksutalent näitas hiilgavat kiirust

Wilson läbis Memphises toimunud võistlusel staadioniringi ajaga 44,10, millega parandas talle endale kuulunud U-18 maailmarekordit ühe kümnendiku võrra. Ta edestas teiste seas Tokyo olümpiamängude kuldmedalisti Steven Gardineri.

Jooksvas maailma hooaja edetabelis asus Wilson neljandat kohta jagama Pariisi olümpiamängude hõbemedalisti Matthew Hudson-Smithiga. Alla 44 sekundi on tänavu jooksnud vaid Zakithi Nene (43,76), Khaleb McRae (43,91) ja Jacory Patterson (43,98). Kõigi aegade arvestuses hõivas Wilson 37. koha.

Wilsonit ootab kolme nädala pärast ees senise hooaja tähtsaim start, kui on võistlustules USA katsevõistlustel, kus selgitatakse välja Tokyo MM-ile pääsejad. Tokyo MM toimub 13.-21. septembril.

17-year-old Quincy Wilson has just shattered the World U-18 Record with a jaw dropping 44.10s in the men's 400m at the Ed Murphey Classic!



He outclassed a stacked senior field, with Bryce Deadmon finishing 2nd in 44.39s. pic.twitter.com/OnhttwhzLg