VAATA OTSE | Jalgpalli naiste EM-il selguvad viimased veerandfinalistid

D-alagrupis on viimases voorus kõigil neljal naiskonnal võimalik lunastada endale koht veerandfinaalis. Kõige paremad šansid on Prantsusmaal, kes hoiab kuue punktiga esikohta. Inglismaal ja Hollandil on kirjas kolm punkti, Wales ei ole seni punktiarvet avanud.

Selle alagrupi võitja läheb veerandfinaalis vastamisi Saksamaaga ning teise koha saavutanud naiskond kohtub C-alagrupi võitja Rootsiga.

Holland - Prantsusmaa

Prantsusmaa pääseb kaheksa parema sekka, kui nad ei kaota Hollandile rohkem kui kolme väravaga. Samuti pääsevad prantslannad igal juhul edasi, kui Inglismaa ei suuda Walesist jagu saada. Nii võidu kui ka viigi korral kindlustab Prantsusmaa alagrupi esikoha.

Holland peab Prantsusmaad vähemalt kolme väravaga võitma. Kui Inglismaa ei alista Walesi, siis piisab hollandlannadele ka väiksema vahega võidust. Ka viigipunkt viiks Hollandi edasi, aga sel juhul peab Inglismaa kaotama Walesile.

Kommenteerivad Anu Säärits ja Anastassia Morkovkina

Inglismaa – Wales

Inglismaal liigub edasi sõelmängudele, kui nad alistavad Walesi. Kui Holland ei võida Prantsusmaad, siis piisab tiitlikaitsjale viigipunktist. Inglismaa võib edasi pääseda ka kaotuse korral, kuid eeldusel, et kaotatakse vähem kui nelja väravaga ja Holland alistub Prantsusmaale.

Walesil on võimalik veerandfinaali jõuda ainult juhul, kui nad võidavad Inglismaad vähemalt nelja väravaga ning Holland kaotab Prantsusmaale.

Kommenteerivad Laura Jaansen ja Maria Orav