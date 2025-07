VIDEO | Messi jätkas vägevat väravaseeriat

Messi vedas oma koduklubi Miami Interi läinud ööl 2:1 võiduni Nashville SC üle. Argentiinlane avas skoori 17. minutil otse karistuslöögist ja kindlustas omadele võidupunktid 62. minutil löödud tabamusega.

Messist sai juba eelmises voorus esimene mängija MLS-i ajaloos, kes löönud kaks väravat neljas järjestikuses mängus – nüüd pikenes seeria viiele mängule. Parimate väravaküttide arvestuses jagab ta 16 tabamusega esikohta koos Nashville'i inglasest kesktormaja Sam Surridge'iga.

"Raske on seda kõike sõnadesse panna," ütles Interi peatreener Javier Mascherano. "See, kuidas ta iga paari päeva tagant rekordeid püstitab, on lihtsalt erakordne. Ta on meie liider, kes näitab kõigile, kuidas tuleb mängida. Ta tõmbab kogu meeskonna kaasa ja paneb kõiki rohkem pingutama. Minu kui treeneri jaoks on see suur õnn ja privileeg."

Inter teenis Messi väravate toel viienda järjestikuse võidu. Idakonverentsi tabelis paiknetakse 38 punktiga viiendal kohal, liider Philadelphia Union on neist viie punkti kaugusel.