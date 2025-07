Kivistik võitis Martinique'i velotuuril etapi

Kivistik edestas 102,2-kilomeetrisel etapil prantslast Damien Urceli (+0.03) ja kanadalast Nathan Pruneri (+0.03). Teise eestlasena stardis olnud Mairon Milistver (+33.17) sai 65. koha, vahendab ejl.ee.

"Tuur on olnud siiani päris raske. Kaotasin tuuri esimeses pooles kokkuvõtte võimalused ära, mispärast otsisin nüüd enda võimalust etapivõidu näol. Kaks viimast etappi olen ees olevas pundis finišit oodanud ja sellega alt läinud, kuna alati on paar meest enne lõppus eest ära lastud. Täna (laupäeval - ERR) suutsin ise see olla, kes lõpus üllatab ja ette jääb. Missioon täidetud. Homme on veel võimalus etappi püüda, seega lähen lahingut andma," ütles Kivistik.

Velotuuri üldarvestuses on Kivistik 19. kohal, kaotades prantslasele Damien Urcelile 15 minuti ja 56 sekundiga. Milistver jätkab võistlemist 60. positsioonil (+2:25.19).