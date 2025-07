Naiste Girol vahetus üldliider, Ebras 110.

Gigante põgenes peagrupist viimasel suurel tõusul ja teenis etapivõidu 45-sekundilise eduga itaallanna Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ees. 24-aastasele Gigantele oli see tänavuselt tuurilt teiseks etapivõiduks, esimese võidu korjas ta neljandal etapil.

Kolmandana tuli üle finišijoone kanadalanna Isabella Holmgren (Lidl - Trek; +1.14) ning neljas oli roosat liidrisärki kandnud šveitslanna Marlen Reusser (Movistar Team; +1.17).

Suurtuuride debütant Elisabeth Ebras (BePink - Imatra - Bongioanni) sai 110. koha, kaotust võitjale kogunes ligi 40 minutit.

Üldarvestuses tõusis uueks liidriks Longo Borghini, kes edestab Reusserit 22 sekundiga ja Gigantet minuti ja 11 sekundiga. Ebras on 127 naise konkurentsis 108. (+1:39.24).

Pühapäeval on kavas tuuri viimane etapp, kus tuleb ületada viis kolmanda kategooria ja kolm neljanda kategooria tõusu.

