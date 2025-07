Debütant Milan võttis Prantsusmaa velotuuril esimese etapivõidu

Laupäevane etapp kulges mööda sileda profiiliga trassi ning Milan alistas lõpuspurdiga belglase Wout van Aerti (Team Visma | Lease a Bike). Kolmandaks tuli austraallane Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck). Üldliider Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) lõpetas samuti peagrupis ja sai 42. koha.

Milan sai ühtlasi tagasi punktiarvestuse parimale antava rohelise särgi, mille ta pidi reedese etapi järel Pogacarile loovutama.

Üldarvestuses jätkab liidrina Pogacar, vahe teisel kohal oleva belglase Remco Evenpoeliga (Soudal Quick-Step) on endiselt 54 sekundit. Kolmandat kohta hoiab prantslane Kevin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels; +1.11) ja neljandat kohta kahekordne võitja taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike; +1.17).

Pühapäeval ootab rattureid ees veel üks tasase profiiliga etapp, aga esmaspäeval minnakse mägedesse.

Relive an explosive final kilometre between the strongest sprinters where Jonathan Milan takes his first Tour victory.



Un dernier km explosif entre costauds qui a permi à Jonathan Milan de s'imposer pour la première fois sur le Tour #TDF2025 pic.twitter.com/8DTIq2X334