Võimas viimane ring tõi Marquezile sprindi võidu, Vinales viidi haiglasse

Sprindisõitu esikohalt alustanud Marquez langes esimese kurvi järel viiendale kohale, kuid asus peagi konkurente kinni püüdma ja tõusis viimaseks ringiks itaallase Marco Bezzecchi (Aprilia) seljataha teiseks.

Kuuekordne maailmameister läks kohe ründama ja hõivas esikoha teises kurvis. Bezzecchi püsis tal sabas, kuid mööda ei saanud (+0,938) ning Marquez võttis sprindis hooaja kümnenda võidu.

Kolmandaks tuli prantslane Fabio Quartararo (Yamaha; +4,361) ning kuue parema hulka mahtusid veel itaallane Fabio Di Giannantonio (Ducati; +4,683), austraallane Jack Miller (Yamaha; +9,405) ja lõuna-aafriklane Brad Binder (KTM; +11,720).

Sprindisõidule eelnenud kvalifikatsioonis elas üle karmi kukkumise Maverick Vinales. Hispaanlane kukkus vasaku õla peale ning viidi seejärel ringrajalt haiglasse, kus tal diagnoositi õlaliigese nihestus. Veidi hiljem teatas tema tiim Tech3, et Vinales ei saa startida sprindis ega põhisõidus.

Pühapäevane põhisõit algab Eesti aja järgi kell 15.00. Parimalt stardikohalt alustab Marc Marquez, teisel kohalt prantslane Johann Zarco (Honda) ja kolmandalt kohalt Bezzecchi.

It went all a bit hectic at times but it was @marcmarquez93 who secured the #TissotSprint victory in front of Bezzecchi and Quartararo #GermanGP pic.twitter.com/uUDDuVftFk