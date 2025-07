Olümpiavõitjate duellis jäi peale Lyles, Bolilt hooaja tippmark

Monacos toimunud etapil asusid meeste 200 meetri jooksus pakkudele Pariisi olümpiamängudel kulla võitnud Tebogo ning 100 meetri distantsil olümpiavõitjaks tulnud Lyles.

Sel hooajal esmakordselt 200 meetri distantsil võistelnud Lyles teenis vinge võidu, kui ületas finišijoone ajaga 19,88. Tebogo teenis ajaga 19,97 teise koha, esikolmikusse mahtus veel Zimbabwe sprinter Makanakaishe Charamba, kelle ajaks jäi 19,99. Ühtlasi peeti Monacos 200 meetri jooks U-23 vanuseklassi sprinteri ning Austraalia talent Gout Gout teenis ajaga 20,10 esikoha.

Lyles beats Tebogo!@LylesNoah wins the battle of the @Olympics champions in the men's 200m, holding off Letsile Tebogo to clock a season's best of 19.88.#DiamondLeague#MonacoDL

