Tammeka naaseb Kuressaarest võiduga

Lõuna-Eestist tulnud külalised alustasid kärmelt ning läksid Kuressaare linnastaadionil juhtima juba neljandal minutil, kui Tristan Koskor lõikas kehva tagasisöödu vahelt ja pääses siis väravavahi Karl-Romet Nõmmega üks-ühele. Nõmm tõrjus küll Koskori löögi, aga Ahmed Adebayo Basher jõudis järele ning toksas palli väravasse.

Esimesel poolajal enam väravalisa ei sündinud, aga 50. minutil pääses Tammeka taas rünnakule. Nõmm tõrjus paremalt äärelt tulnud terava löögi, aga pall jäi värava ette ning saarlased ei suutnud seda klaarida ning Tammeka läks omaväravast kohtumist kahega juhtima.

Tammekal oli võimalusi eduseisu veelgi suurendada, näiteks 69. minutil tõrjuti Tristan Koskori penalti, aga pall põrkas lööja ette. Paraku ebaõnnestus ka teine löök ning Koskor saatis palli väravast mööda ja Tartu jäigi lõpuvileni kahe värava peale.

Tammeka jaoks oli see hooaja kuues võit ning 19 punktiga jätkatakse liigatabelis seitsmendal kohal. Kuressaare on väljalangemistsoonis, viimasel kohal asetsevast Tallinna Kalevist (10 p) on nad nelja punktiga ees. Liigaliidrina jätkab 47 punkti kogunud Levadia, kellel järgneb FC Flora (44 p). Veidi kaugemale on jäänud Paide Linnameeskond ja Nõmme Kalju, kes on kogunud 38 punkti. Neist nelja punkti kaugusele jääb Narva Trans (34 p).

20. mänguvoor jätkub laupäeval, kui Pärnu Vaprus võõrustab Transi. Pühapäeval lähevad Kadrioru staadionil vastamisi Kalev ja Harju Laagri, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20.