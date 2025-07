Pogacar ületas joone esimesena ja sai taas liidrisärgi selga

197 kilomeetri pikkusel etapil kujunes välja umbes 50 ratturist koosnev grupp, mis kulges ühtlases tempos kuni kuus kilomeetrit enne finišist leidis aset suur kukkumine, millesse jäi muuseas üldarvestuses seitsmendat kohta hoidnud Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG).

Seejärel oli selge, et võitja selgub lõpuspurdiga ning taaskord oli parima jalaga kolmel korral Tour de France'i võitnud Tadej Pogacar, kes ületas joone ajaga 4:05.39 ja teenis tänavusel tuuril oma teise etapivõidu.

"Olen tänase võidu üle väga õnnelik, see oli peaaegu täiuslik. Mul on väga kahju, et Joao kukkus ja loodan, et tal on kõik hästi," rääkis Pogacar. "Kui tal on kõik hästi, oli päev täiuslik. Kui ei ole, siis see võit oli tema jaoks."

Pogacarile järgnes Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kellele järgnes viiest ratturist koosnev grupp, mille esiotsas oli Oscar Onley (Team Picnic PostNL; +0.02). Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ületas joone kuuendana, kohe tema järel jõudis finišisse Kevin Vauquelin (Arkea - B&B Hotels).

Eelmisel etapil kollase liidrisärgi selga saanud Mathieu Van Der Poel (Alpecin - Deceuninck) kaotas võitjale minuti ja 20 sekundiga ning teenis etapil 22. koha.

See tähendab, et üldliidrina jätkab Pogacar, kes edestab Evenepoeli 54 sekundiga ning Vauquelini minuti ja 11 sekundiga. Prantslasele järgnevad Vingegaard (+1.17), Van Der Poel (+1.29) ning kahe minuti sisse mahub veel ameeriklane Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike; +1.34). Verisena finišijoone ületanud Almeida langes üldarvestuses seitsmendalt kohalt 28. reale.

Prantsusmaa velotuur jätkub laupäeval 171,4 kilomeetri pikkuse etapiga, millel on vaid üks märkimisväärne tõus. Velotuur liigub Saint-Meen-le-Grandist Lavali linna.