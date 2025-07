Kristjan Tamm tuli neljandat korda üksikmängus Eesti meistriks

ATP edetabelis 905. real paiknev Tamm võitis esimese seti 6:4, teise 6:2 ning kolmanda seti 6:3, teenides tunni ja 42 minutiga oma karjääri neljanda Eesti meistritiitli üksikmängus.

"Võib-olla eelnevad mängud tulid kergemalt, aga finaal Steniga kindlasti mitte. Me teeme koos trenni ja tavaliselt on meil alati tasavägised mängud," sõnas Eesti meister. "Natuke võis otsustada, et mul oli rohkem kogemusi, temal ikkagi esimene finaal. Ta ei saanud ka murdepalle kätte. Enda mängu kohta ütleksin, et see oli üsna korralik esitus, servisin hästi, võib-olla tagajoonel polnud nii hea, aga rumalaid vigu ka ei teinud."

Tamm tuli Eesti meistriks ka 2017., 2022. ja 2024. aastal, lisaks on tal tänavuselt turniirilt ette näidata meeste paarismängu Eesti meistritiitel, mille ta Siim Troostiga võitis.

Naiste paarismängus alistasid Grete Gull ja Laura Rahnel finaalis Valeria Gorlatsi ja Elisabeth Iila 6:7, 6:4, 6:4. Segapaarismängus tulid Eesti meistriteks Denis Maijorov ja Andrea Roots, kes teenisid finaalis Henry Inki ja Nora Olivia Adamsoni üle 7:6, 3:6, 6:4 võidu.

Tallinna Kalevi Tenniseklubi väljakutel jätkuvad kuni pühapäevani Eesti seenioride meistrivõistlused tennises.