Kümnekordne paarismängu slämmivõitja täiendas Wimbledonis auhinnakappi

Siniakova ja Verbeek kaotasid kogu turniiri jooksul vaid ühe seti ja selle avaringis esimesena asetatud paari Harri Heliövaara - Anna Danilina vastu.

Neljapäevases finaalis oli Tšehhi-Hollandi duo 7:6 (3), 7:6 (3) üle kodupubliku ees mänginud Joe Salisburyst ja brasiillannast Luisa Stefanist.

29-aastane Siniakova on naiste paarismängus tulnud slämmivõitjaks kümnel korral, kuid segapaarismängus oli neljapäevane triumf tema esimene. 31-aastane Verbeek mängis esmakordselt slämmiturniiri finaalis.

"See on väga eriline tiitel," ütles Siniakova matši järel. "Sem, aitäh, et sa minuga koos mängisid! Meil oli väga lõbus."

"On olnud au ja rõõm võistelda paarismängu legendi kõrval," lisas Verbeek. "Aitäh, et tegid tänasest päeva, mida mäletan kogu ülejäänud elu."

