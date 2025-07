Arsenal täienes kogenud taanlasega

Kuigi tehingu rahalisi üksikasju ei avalikustatud, siis Briti meedia teatel läks Norgaard maksma esialgu kümme miljonit naela. Ta sõlmis Arsenaliga kahe aasta pikkuse lepingu koos võimalusega seda veel aasta võrra pikendada.

"Ta on rahvusvaheliselt kogenud mängija, kellel on rikkalik Premier League'i kogemus," kiitis Arsenali peatreener Mikel Arteta. "Ta on tõestanud oma liidrioskusi ja tal on tugev iseloom, mis on meie meeskonna jaoks hindamatult väärtuslik."

"Ta on tugev poolkaitsja, kes on taktikaliselt taiplik ja mitmekülgne. Ta pakub ka füüsilist mängu ja ta on intelligentne, mis lisab meile sügavust ja tasakaalu. Christian annab meeskonnale juurde nii väljakul kui ka väljaspool seda."

31-aastane Norgaard on Arsenali kolmas suur täiendus pärast väravavaht Kepa Arrizabalagat (saabus Chelseast) ja poolkaitsjat Martin Zubimendist (Real Sociedad). Juunis lõppesid lepingud poolkaitsjate Jorginho ja Thomas Parteyga.

Brentfordis mitmeid hooaega mänginud Norgaard debüteeris Premier League'is 2021. aastal ja on pärast seda lõigunud palle vahelt rohkem kui ükski teine mängija.