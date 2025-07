Märt Rosenthal liitus BC Kalev/Cramoga

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond teatas, et klubiga on lepingu sõlminud 26-aastane tagamängija Märt Rosenthal.

Möödunud hooaega alustas Rosenthal Poola meistriliigas Stal Ostrow Wielkopolski meeskonnas, kuid vigastas 2024. aasta novembri alguses raskelt põlve ning veetis hooaja taastusravi tehes. Poolas jõudis Rosenthal kaasa teha viies kohtumises, kus keskmiselt 28 mänguminuti jooksul tõi 10,2 punkti, võttis 4,6 lauapalli ning jagas 4,6 resultatiivset söötu.

Varasemalt on Rosenthal aastaid kandnud Tartu Ülikooli vormi ning esindas kahel hooajal (2019-2021) Pärnu Sadama meeskonda. Lisaks on Rosenthal kuulunud mitmetesse noortekoondistesse ning on esindanud 2021. aastast Eesti meeste rahvuskoondist.

Rosenthal nendib, et kuigi pakkumisi tuli ka teistest klubidest, otsustas ta Kalev/Cramo kasuks: "Liitusin Kaleviga, kuna tahan meeskonnaga püüda kohta Basketball Champions League'i põhiturniirile," sõnas ta.

"Otsus Tallinnasse tulla ei olnud mu jaoks eriti keeruline, kuna Kalev on tugev meeskond ja hea organisatsioon ning lisaks on Kalevis väga hea treener, mistõttu ootan järgmist hooaega huviga. Annan endast kõik, et jõuda võimalikult kõrgele kõikides sarjades, kus me selle aastal osaleme," lisas Rosenthal.

Kalev/Cramo on 2025/26 hooajaks sõlminud lepingud lisaks Märt Rosenthalile ka Hugo Toomi, Gregor Kuuba ja Erik Makkega.