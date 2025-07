Daniil Glinka jäi Winnipegis avaringi pidama

Glinka murdis esimeses geimis jaapanlase pallingu, aga oli peatselt 1:4 kaotusseisus. Teises setis oli Glinkal veelgi raskem, vahendab tennisnet.ee.

Kvalifikatsiooni esimeses ringis läks Glinkal libedalt, sest kanadalane Sid Donarski (ATP 1770.) andis talle 0:6 ja 1:4 kaotusseisus olles loobumisvõidu.

Teises kvalifikatsiooni kohtumises oli 25-aastane Glinka parem Taiwani esindajast Huang Tsung-Haost (ATP 537.) 4:6, 6:3 ja 6:3.

Kaotusest olenemata kerkib Glinka siiski karjääri kõrgeimale kohale. Jooksvas edetabelis on ta 376. kohal, kuid temast võib veel paar mängijat mööduda. Siiani on Glinka parim koht olnud 390, mille on ta praegu juba ületanud.