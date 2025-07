TalTech/Alexela meeskonnaga liitus 16-aastane noormängija

Korvpalliklubi TalTech/Alexela andis neljapäeval sotsiaalmeedias teada, et võistkonnaga liitub 16-aastane Hugo Tirs.

TTÜ Korvpallikool kasvandik Hugo osales juba terve eelmise hooaja vältel meeskonna treeningutel ja näitas, et on valmis järgmiseks sammuks. Noor tagamängija on teinud suure arengu edasi ning uuel hooajal saab oma võimaluse TalTechi meeskonnas.

"Ülimalt hea meel jätkata organisatsioonis, kus olen noortepüramiidist samm-sammult ülespoole tõusnud ja arenenud. Töö jätkub," sõnas Tirs klubi pressiteate vahendusel.

Hetkel on Tirs seotud Eesti U-16 korvpallikoondise programmiga, kus valmistutakse augustis toimuvaks Euroopa meistrivõistluste A-divisjon finaalturniiriks.

Lisaks sõnati pressiteates, et samast noortekoondisest liitub meeskonnaga veel üks andekas talent, kuna TalTechi korvpallimeeskonna üks eesmärkidest on arendada noori talente ning anda neile võimalus järgmiseks sammuks karjääriredelil.